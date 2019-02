VVD kritisch op eigen gedeputeerde inzake Cambuur

Het definitieve vastleggen van de vijf miljoen euro van de provincie, is zeer belangrijk voor bijvoorbeeld de gemeente Leeuwarden en andere partners in het project. Deze partijen willen dit dan ook zo snel mogelijk vastleggen.

De VVD heeft echter zorgen over het tempo waarin nu het besluit over deze miljoenen wordt genomen. Met name omdat er nog veel onduidelijkheid is in het plan. Bijvoorbeeld over de detailhandel die wel of niet bij het stadion komt, en welke effecten dit zal gaan hebben op andere winkelgebieden in Leeuwarden.

Geen plan gezien

Daarnaast heeft nog niemand in Provinciale Staten het businessplan gezien, zegt fractievoorzitter Avine Fokkens van de VVD. Ze vraagt zich ook af hoe sluitend de begroting eigenlijk is. Cambuur heeft zelf ook nog niet de eigen bijdrage van ongeveer zes miljoen euro bij elkaar.

Voor ieder ander dossier hadden Provinciale Staten het besluit genomen om het stuk terug te nemen. Maar met de provinciale verkiezingen in aantocht en de druk van de gemeente Leeuwarden, wordt er woensdag toch een besluit genomen. De verwachting is dat de meerderheid in de Friese Staten voor de provinciale bijdrage van vijf miljoen euro zal zijn.

De totale businesscase is bijna 98 miljoen euro. De gemeente Leeuwarden heeft al besloten 12.648.000 euro beschikbaar te stellen voor het project.