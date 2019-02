Brand in rietlanden is eeuwenoud gebruik

Dat was maandag zo in Sneek. Daar werd riet verbrand en de rook ging over de stad ging.

"Riet is van belang voor rieten daken, we verpachten veel rietlanden aan rietsnijders", legt Henk-Jan van der Veen fan Staatsbosbeheer. "Die zijn nu actief. Het goede riet snijden ze af, kammen ze en binden ze op in bossen. Wat overblijft, zijn resten en dat afval wordt ter plekke verbrand. De rietlanden zijn vaak nat en je kunt er niet met zwaar materieel komen. En laten liggen is ook geen optie, want dan zit het de snijbeurt voor volgend jaar in de weg."

Volgens Van der Veen hebben dieren geen last van het verbranden, omdat de meeste soorten nog in rust zijn. "Ook al is het nu warmer, de dieren kunnen schuilen in naastgelegen gebieden."

Mensen in veengebieden zijn wel bekend met het fenomeen. "Dan is het een vertrouwd beeld, maar woon je in Sneek of Leeuwarden, dan maak je het niet van nabij mee. Dat komt anders over kan ik me voorstellen."