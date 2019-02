Provincie bestrijdt beschuldiging Glasvezel Buitenaf in glasvezeloorlog

Kabelnoord en Glasvezel Buitenaf zitten al een poos in een stevige concurrentiestrijd verwikkeld. Ze leggen beide een netwerk aan voor hun eigen klanten.

Hogere abonnementstarieven

Vorige week schreef Glasvezel Buitenaf aan de provincie dat Kabelnoord voor glasvezelpakketten voor bewoners in het buitengebied van Weststellingwerf hogere abonnementstarieven rekent dan voor klanten in de kernen. Volgens Glasvezel Buitenaf mag dat niet van de voorwaarden die zijn gesteld aan de provinciale lening van 35 miljoen. Ze schrijven: "Op grond van de voorwaarden van de provincie is dit eigenlijk een weigeringsgrond voor het verstrekken van een lening aan Kabelnoord."

Marktconform en interactieve televisie

Maar dat spreekt de provincie dus tegen. De tarieven moeten marktconform zijn met tarieven in de rest van het land, schrijft de provincie in een reactie op Glasvezel Buitenaf. Bovendien wordt in het buitengebied van Weststellingwerf nu ook interactieve televisie aangeboden. Daar hadden de klanten in het oorspronkelijke dekkingsgebied nog geen beschikking. Dat betekent zegt de provincie, dat de tarieven van Kabelnoord niet strijdig zijn met de voorwaarden.