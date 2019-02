Lauwersmeerdijk voor bijna 27 miljoen euro aangepakt

Uit een zesjarige toets bleek dat de huidige dijk niet meer voldoet aan de eisen. It Wetterskip wil deze zomer al beginnen met het werk aan de Lauwersmeerdijk. Hiervoor wordt de hoogte niet aangepast, maar zullen de lagen om de dijk heen wel een verandering ondergaan. Op het kaartje hieronder is goed te zien wat het waterschap precies van plan is.

Naast de veiligheid wil It Wetterskip ook de bruikbaarheid van de dijk verbeteren. Bé de Winter van het Dagelijks Bestuur van It Wetterskip: "De dijkversterking levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze provincie. Bovendien blijft de dijk groen en kun je er straks over fietsen."