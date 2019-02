"Stoppen bij Thialf is te duur voor NS en KNSB"

Toen Statenlid Ynze de Boer van de ChristenUnie vroeg waarom er geen treinen meer stoppen bij de Thialf-halte, antwoordde Kramer dat het 10.000 euro per dag kost om de trein tussen Leeuwarden en Zwolle daar stil te zetten.

Busvervoerder Arriva is verplicht om bij evenementen extra bussen in te zetten, vanaf het centraal station van Heerenveen naar Thialf. Maar lang niet iedereen is van deze dienst op de hoogte, gaf ook Kramer toe. Hij zal gaan bekijken hoe de informatievoorziening hierover beter kan.

Eerder had de gemeente Heerenveen aangegeven dat het wenselijk was om de treinen weer te laten stoppen bij de Thialf-halte, maar dat is vanwege de kosten voorlopig geen optie.