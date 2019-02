Een 'wild' Drents-Friese Wold, hoe zal dat gaan werken?

De stuurgroep wil proberen om de zorgen van mensen weg te nemen, en om met hen mee te denken over oplossingen voor bijvoorbeeld fietsroutes die in de toekomst niet meer mogelijk zijn. "Het wordt op sommige stukken anders. Wordt het minder? Nee!"

"Het is een vrij gebied, en iedereen kan gaan en staan waar hij zelf wil, en dat blijft ook zo. Alleen op sommige punten worden bordjes weggehaald, en komt het pad net wat anders te liggen."

Te dicht bij het dorp

Campinghouder Johan Moes uit Wapse is een van de mensen die zich zorgen maakt over de 'wilde plannen' van de stuurgroep. "De plannen zijn al lang bekend, maar de inwoners zijn geschrokken van de grootte van de gebieden waar stilte en ruwe natuur zal gaan zijn." Het gaat volgens Moes om gebieden die vlakbij het dorp liggen. "Dat is het uitgaansgebied van bewoners en campingbezoekers."

Moes is niet per se tegen de plannen, maar vindt wel dat de uitvoering en met name ook de communicatie anders moet. "Wilde natuur is heel mooi, maar een gebied waar we altijd hebben kunnen recreëren en wandelen dat willen we houden. Als er een ander gebied wilde natuur wordt, dan krijgen ze de handen op elkaar."

Suggesties worden meegenomen

Alle suggesties die dinsdagmiddag bij de inloopmiddag werden gedaan worden verzameld, zo laat de stuurgroep weten. "Volgende week komen we bij elkaar in de werkgroep en dan nemen we alle opmerkingen mee en gaan we afspraken maken." Moes moet dit allemaal nog maar zien, en zegt de gang van zaken goed in de gaten te houden. "Ik ben heel benieuwd waar ze mee terugkomen naar de inwoners."

Wordt dus vervolgd....