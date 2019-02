Niet langer confetti in confettikanon: "Het geeft overlast"

Het idee om op schuim over te stappen is afkomstig van voorzitter Gert Mengerink. Hij zat met de kwestie in zijn maag, nadat er op steeds meer plekken in het zuiden van het land een confetti verbod is gekomen. Hij is bang dat dat verbod in de toekomst ook in Sneek zal gelden en dus ging hij op zoek naar een alternatief. Dat is het schuimkanon.