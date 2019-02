Provincie verlengt het beleid voor ganzenbestrijding tot 2023

De provincie wil het huidige beleid om de overlast van ganzen op het land te bestrijden nog doorzetten tot 2023. Een meerderheid van Provinciale Staten is het daarmee eens. De aanpak heeft in het winterseizoen van 2017 op 2018 voor 24 procent minder schade gezorgd. Dat is meer dan de jaarlijkse vijf tot tien procent die de provincie in het beleid heeft vastgesteld.