Rijk stelt twee miljoen euro beschikbaar voor het aanpassen van Friese bermen

Het aanleggen van betonplaten, waardoor automobilisten niet van de weg raken, zal op veel plaatsen nodig zijn. Dan is zes miljoen euro niet genoeg. "Wij houden als provinciale wegbeheerder altijd goed de vinger aan de pols. Maar situaties veranderen: een paar jaar later kunnen er meer of minder auto's over een weg rijden, waardoor er andere maatregelen (moeten) worden genomen. Dit is nog maar een begin."