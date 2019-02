Bette Dam uit Kollumerzwaag onderzoekt Talibanleider moellah Omar

"Er was ook maar een onduidelijke foto van hem en niemand wist zeker of hij dat eigenlijk echt was", vertelt Dam. Zelf weet ze wel dichterbij te komen. In haar boek Op zoek naar de vijand, dat vorige week verscheen, schrijft ze over haar gesprekken met Omari; de man die moellah Omar de laatste twaalf jaar van zijn leven heeft verzorgd.

Moellah Omar

Mohammed Omar, ook wel moellah Omar genoemd, wordt gezien als de hoogste leider van de Taliban in Afghanistan tussen 1996 en 2001. Maar informatie over hem bestaat niet. Het enige wat op internet circuleert, is de foto hieronder. Het is niet zeker of het ook echt moellah Omar is die op de foto staat. Er wordt gezegd dat moellah Omar en Osama Bin Laden goede vrienden waren. Hij zou Bin Laden de ruimte hebben gegeven als het gaat om de voorbereiding van de aanslagen op de Twin Towers. Omar wilde Bin Laden dan ook niet aan Amerika uitleveren na de aanslagen.

In 2001 vallen de Amerikanen Afghanistan binnen. Omar vlucht en de Verenigde Staten verklaren hem tot terrorist. Hij krijgt een beloning van 10 miljoen dollar op zin hoofd. Vanaf dat moment weet niemand waar hij zich bevindt. Het enige wat ze als beschrijving geven, is: zwart haar, lang, Afghaans en een verwonding aan zijn rechteroog. Hij zit twaalf jaar lang ondergedoken en pas in 2015 komen berichten uit Afghanistan dat Omar al twee jaar dood is. Tot nu was nog altijd onduidelijk waar hij al die jaren zat.