Omwoners Veemarkt Sneek niet blij met komst Garden of Dance

Begin januari kregen de omwoners een brief van de gemeente, waarin stond dat het dit jaar het voornemen is om het evenement op het Veemarktterein te houden. Definitief is het nog niet. "In de brief stonden wel hele specifieke punten, waardoor we ongerust werden. We hebben een bijeenkomst gehouden met ruim zeventig mensen", vertelt omwonende Anton van Rooijen.



Het Veemarktterrein is een parkeerplaats, die middenin een woonwijk ligt. "Ik woon zelf aan de Westersingel. Aan de voorkant is dan de kermis en aan de achterkant het festival. Wij hebben wat documenten opgevraagd en daaruit blijkt dat de gemeente alle festiviteiten uit de binnenstad wil hebben. Dat betekent volgens hun eigen papieren dat er 9.000 man negen dagen lang elke avond op het Veemarktterrein feestvieren."