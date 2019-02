Extra huisartsenpost in Leeuwarden om tekort aan huisartsen op te lossen

De nieuwe praktijk staat open voor alle Leeuwarders die naar een nieuwe of andere huisarts zoeken.

De gemeente is samen met verschillende zorginstanties op zoek naar een oplossing voor de hoge druk op de Leeuwarder huisartsen. Wethouder Herwil van Gelder zegt daar het volgende over: "De komst van MedTzorg naar Leeuwarden vermindert niet alleen de druk op de bestaande huisartsen, maar betekent ook een uitbreiding van de dienstverlening voor de groep 'moeilijk plaatsbare bewoners'. We werken daarom graag mee aan de opstart van deze vestiging van MedTzorg en het verbeteren van de verbinding met de wijkteams met huisartsen."

Wachtlijst teruggebracht

De wachtlijst van mensen die naar een huisarts op zoek zijn is door alle inspanningen van de afgelopen maanden veel korter geworden. In het najaar van 2018 stonden er nog vijfhonderd mensen op de wachtlijst. Nu zijn dat er nog zestig.