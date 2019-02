Eerste beton gestort voor nieuwe parkeergarage Leeuwarden

De garage komt er voor de mensen die in de omgeving werken. Veel kantoren staan echter leeg. "Er zijn enorme ontwikkelingen in dit gebied, qua wonen en qua bedrijven. Er komt genoeg vernieuwing in dit gebied."

Doeke van Wieren is de architect van de parkeergarage. "Het wordt een mooie parkeergarage, omdat dit de enige parkeergarage met een bloemetjesbehang is. We hebben een perforatiewand gemaakt in de vorm van bloemen, die want heeft een aantal functies. Aan de binnenkant creëer je een lichtpatroon met een huiselijk gevoel en aan de buitenkant werkt het als schemerlamp."

De garage wordt in mei geopend.