Verkiezingsposters PvdA in Houtigehage beklad met Hitlersnorren

In Houtigehage zijn verkiezingsposter van de PvdA beklad. Op het gezicht van Henni van Asten, die lijsttrekker is voor de waterschapsverkiezingen, is een Hitlersnor getekend. Op de poster van Marijke Roskam, die bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten lijsttrekker is, staat naast een Hitlersnor ook een SS-teken.