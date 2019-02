Oude toneeldoeken van de Friese schilder Abe Gerlsma opgedoken

Bij de voorbereidingen voor hun voorstelling It komt wer foar it ljocht vonden Aeltje Walsma en Gea Verhaag, de kleinkinderen van cabaretier Klaes Westra, oude achterdoeken die het theatergezelschap van Westra gebruikte bij optreden.

Klaes Westra was cabaretier, zanger en toneelspeler. Hij werd bekend in de jaren 50 en 60 met zijn 'Selskip Klaes Westra'. Nu, na bijna 75 jaar, hebben de kleinkinderen al het materiaal zoals liedjes en conferences van zolder gehaald en daar vonden ze ook de twee toneeldoeken die Gerlsma speciaal voor Westra heeft geschilderd. De doeken zijn zo'n 3 bij 3 meter.



Op dit moment is er in Museum Martena in Franeker de tentoonstelling 100 Jier Abe Gerlsma te zien. De voorstelling van de kleinkinderen van Westra is vanaf april te zien op verschillende locaties in Fryslân.