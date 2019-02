Kwart van de Friese auto-inbraken vindt plaats in Leeuwarden

De politie registreerde in 2018 bijna 55.000 auto-inbraken in Nederland. In Amsterdam wordt het vaakst uit auto's gestolen, daar werden 7.576 inbraken geregistreerd. In Drenthe wordt het minst ingebroken, gevolgd door Fryslân.

De spullen die het vaakst uit de auto's worden gestolen, zijn ingebouwde navigatiesystemen, autoradio's en onderdelen als airbags, velgen en koplampen.