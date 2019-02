Piet: "Elke dag worden er records gebroken"

Piet heeft er een verklaring voor dat het zo warm is: "Het komt door de opwarming van de aarde, daar ligt een hogedrukgebied over ons heen, wij hebben een warme bovenlucht en een zuidelijke stroming. Dan is het raak. Wij weten het nog van de afgelopen zomer, hadden we nu zomer gehad, waren we dik boven de 30 graden uitgekomen. Nu is het rond de 17 of 18 graden. Het zijn dagen om van te genieten."

Natte sneeuw

"Het weer blijft niet helemaal zo. Ik denk dat we in het weekend toch een omslag krijgen naar een westelijke stroming. Dat zegt al genoeg, zo nu en dan regen en misschien volgende week wel wat natte sneeuw. Voor nu blijft het echter voorjaar en zitten we nog vast aan de warmte."