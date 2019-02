Achtkarspelen blijft strijden tegen overgewicht onder jongeren

Het percentage overgewicht onder kinderen van vier tot en met twaalf jaar ligt in Achtkarspelen hoger dan het gemiddelde in Fryslân. Wat verder opvalt, is dat Achtkarspelen met het sporten en bewegen wel met het Friese gemiddelde meekomt, maar bij gezond eten opvallend lager scoort.

Het grootste verschil zit in het elke dag eten van groente, zegt de gemeente. Dit is de afgelopen drie jaar al met drie procent gestegen, maar het ligt nog wel ver onder het gemiddelde in Fryslân. Het eten van fruit (negen procent) en het drinken van water (dertien procent) is volgens 2015 wel vooruitgegaan.

De komende periode zal in Achtkarspelen het belang van het eten van groente onder de aandacht worden gebracht. 'Groente, zet je tanden erin!' wordt het thema van de JOGG-campagne.