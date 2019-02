KPN wijzigt frequentie televisiekanaal Omrop Fryslân op Digitenne

KPN heeft dinsdag het aanbod van ethertelevisie via Digitenne in Fryslân omgezet naar een nieuwe uitzendtechniek, waarmee het mogelijk is de kanalen in HD-kwaliteit aan te bieden. Dat heeft gevolgen voor mensen die via Digitenne televisiekijken. Mensen die een gedateerd kastje van Digitenne hebben en geen abonnement, kunnen niet langer publieke omroepen en Omrop Fryslân ontvangen.