Huiseigenaren Heerenveen krijgen makkelijker een lening voor aanpakken verzakte fundering

Het herstellen van een verzakte fundering kost zo'n 50.000 tot 100.000 euro per huis. Bij een bank is het moeilijk om het benodigde geld te lenen. Nu de gemeente zich officieel bij het fonds aansluit kan een lening daar wel werden afgesloten. Het aansluiten bij het funderingsfonds is een initiatief van de PvdA in Heerenveen, waar de gemeenteraad maandagavond mee akkoord is gegaan.