Wat is er gedaan met het geld van de doneeractie van Dirk Baron?

Dirk Baron

Collega Dirk Baron is op 28 november 2017 op 37-jarige leeftijd overleden. Dirk had de ziekte van Alzheimer. Hij begon in 2002 op de radioredactie van Omrop Fryslân als redacteur/verslaggever. Door de jaren ontwikkelde hij zich steeds meer als journalist en radiomaker en was een aanwinst voor de nieuwsredactie. Dirk was sociaal, had veel humor, reageerde zo nu en dan onverstoorbaar en maakte tussen neus en lippen door scherpe en rake opmerkingen.

Maar één ding was voor hem duidelijk. Hij wou niet dezelfde weg afleggen als zijn vader. Die had ook op jonge leeftijd de ziekte van Alzheimer en die ervaring was voor Dirk traumatisch. Hij moest zelf bepalen waar zijn grens lag. En dat moest voordat de ziekte hem over de grens van zelfbeschikking bracht. Want dan was het te laat en zou hij niet meer wilsbekwaam zijn en was euthanasie niet meer mogelijk. Dirk heeft zijn keuze bij volle verstand gemaakt. Een onmogelijke keuze, maar tegelijk ook ongelooflijk sterk en dapper.

Sybren Terpstra, eindredacteur Omrop Fryslân