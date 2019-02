'Nieuwe winkels in WTC-gebied neerzetten is bouwen voor leegstand'

Sluiskes deed in opdracht van Koninklijke INretail onderzoek. Bij deze branche-organisatie zijn 5.000 ondernemers verenigd en die hebben gezamenlijk 13.000 winkels. In het centrum van Leeuwarden is de leegstand al hoger dan het landelijk gemiddelde en bovendien mag er op Winkelpark De Centrale nog 12.000 vierkante meter aan winkelruimte bijkomen.

"Als je dan op de Cambuurlocatie ook nog eens 18.900 vierkante meter volbouwt", zegt Sluiskes, "weet je zeker dat je drie winkelgebieden krijgt die allemaal heel slecht zullen functioneren. Voeg dan ook geen derde winkelgebied toe. Maar of ze ernaar luisteren, weet ik niet."

Sluiskes vindt dat er gekeken moet worden naar of de nieuwe winkels wel nodig zijn. "Een nieuw stadion kost veel geld. Men wil graag een deel van de kosten op andere functies laten drukken. Dan zie je vaak, zoals bij AZ, dat er zoveel duizend vierkante meter aan winkels wordt gerealiseerd. Dan kunnen we een deel van de kosten daarop afschrijven, is de gedachte. De vraag is: hebben wij die winkels wel nodig in Leeuwarden?"

Wanneer er winkels gebouwd worden in het WTC-gebied, ontstaat er leegstand in Leeuwarden, stelt Sluiskes. "Als je daar winkels bouwt, bouw je voor de leegstand. Als dat niet op de Cambuurlocatie zal zijn, zal die leegstand elders in de stad ontstaan."