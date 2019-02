Supporters roepen antisemitische leuzen, maand sluiting dreigt voor café Leeuwarden

Dat gebeurde op zondag 27 januari toen een groep van zestig of zeventig man uit Alkmaar onverwachts in het buurtcafé binnenstapte om daar op groot scherm de wedstrijd Feyenoord-Ajax te zien. Van het gebeuren is een filmpje gemaakt dat al snel viral ging op internet.

Crone: Caféhouder heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen

Volgens de burgemeester ging het om 'Discriminerende en antisemitische, strafbare spreekkoren'. En dat de caféhouder en zijn personeel 'In het geheel geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor het openbare orde en veiligheid en/of beheersing van de situatie ter plaatse.'

Caféhouder: "Ik hoorde later pas wat ze precies zongen"

Volgens cafébaas Michel Bouwmeester van Het Gouden Pilsje hebben ze juist geprobeerd om de boel te sussen en dat is goed gelukt. Bovendien zouden ze pas later, via het filmpje, hebben gehoord wat er precies werd gezongen. Teksten die Bouwmeester inhoudelijk volledig afwijst.

"Zelfde leuzen op straat, maar politie grijpt niet in"

Verwondering is er bij de mensen van Het Gouden Pilsje ook over het feit dat ze het verwijt krijgen, terwijl er niet over de politie wordt gesproken. Op het moment dat de AZ-supporters door de politie terug begeleid werden naar hun bus, werden op straat dezelfde leuzen geroepen. De politie heeft toen evenmin ingegrepen, volgens Bouwmeester.

Crone: "Eerder ook al incident in dat café, daarom nu sluiting"

Dat er meteen een maand sluiting dreigt, komt omdat in oktober ook al eens een incident bij datzelfde café heeft plaatsgevonden, zegt burgemeester Crone. Aankomende woensdag gaat Bouwmeester in gesprek met de gemeente, in de hoop het voorgenomen besluit te keren.