Jong SC Heerenveen wint van laagvlieger Jong FC Dordrecht

Heerenveen, wat makkelijk scoort, kwam ook tegen Dordrecht op voorsprong. Progon Maloku maakte er na 26 minuten 1-0 van. Met die stand werd er thee gedronken op Sportpark Skoatterwâld. In de tweede helft was Maloku opnieuw trefzeker en in de 61ste minuut zette hij de thuisploeg op een 2-0 voorsprong.

Laat in de wedstrijd doet FC Dordrecht nog wat terug door een doelpunt van Ritchie Zinga: 2-1. In blessuretijd gooit Jesse Oliekan echter de wedstrijd op slot door in de 92ste minuut de 3-1 te maken en daarmee ook de eindstand te bepalen.

Jong SC Heerenveen staat nu met 9 punten uit 4 wedstrijden op de vierde plaats. Volgende week wordt er gevoetbald in Deventer, dan neemt Jong SC Heerenveen het in een uitwedstrijd op tegen Jong Go Ahead, dat na drie wedstrijden nog niet heeft verloren. De wedstrijd zal worden gespeeld op 4 maart om 18.30 uur.