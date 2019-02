SGP-lijsttrekker De Jong: "Geen vrouwen op de lijst heb ik geen moeite mee"

Nu wel in de Staten?

De Staatkundig Gereformeerde Partij kreeg bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ruim 3800 stemmen in Fryslân. Dat was niet genoeg voor een zetel in de Provinciale Staten, want daarvoor hadden ze in 2015 nog 6100 stemmen nodig. Er moeten dus nog aardig wat extra mensen op de SGP stemmen om de partij in de Staten te krijgen.

Stemmen van andere christelijke partijen

Het risico bestaat ook dat de SGP stemmen af zal snoepen van het CDA en de ChristenUnie, de beide andere christelijke partijen in Fryslân. Met de ChristenUnie had de SGP vorig jaar een samenwerking.