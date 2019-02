Sneek krijgt tweede 'tienerschool' voor kinderen van 10 tot 14 jaar

Naar voorbeeld van Ridderkerk

Palludara en CVO zijn naar eigen zeggen al drie jaar bezig om te onderzoeken hoe ze het onderwijs kunnen vernieuwen. Ze hebben daarvoor door het hele land geweest om te zien hoe zoiets op andere plekken al gebeurt. De nieuwe tienerschool zoals die nu bij het Bogerman komt, is gebaseerd op hoe ze het nu al doen in Ridderkerk.

Steun van ministerie

Er zijn nog niet veel 10-14 scholen in Nederland. Het gaat samen om zo'n dertig scholen. Dat daarvan nu twee in Sneek zitten, is wat dat betreft opmerkelijk. De kans is groot dat er in de toekomst nog meer bijkomen omdat de ontwikkeling van deze nieuwe onderwijsvorm steun krijgt van het ministerie.

Begin volgend schooljaar van start

De nieuwe tienerschool in Sneek moet begin volgend schooljaar van start gaan. Met hoeveel kinderen dat dat zal gebeuren, moet in de komende maanden blijken.