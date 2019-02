Grutto Amalia is er weer: "Het is precies zoals het moest zijn"

Zendertje

De bekende grutto is met behulp van een zendertje te volgen. De 'koning van de weide' is veertien dagen eerder terug in Fryslân dan andere jaren. Dat is opnieuw een bewijs dat de lente dit jaar wel heel vroeg is.

Volgens projectleider Jetze Genee van het provinciaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer groeit de belangstelling van boeren voor plasdrasbeheer en dat is goed voor de weidevogels. Het betekent echter nog niet dat de aantallen toenemen. "Eerst maar eens stabiliseren in en rondom de natuurlijk beheerde gebieden. Dat zou al mooi zijn", zegt Genee.

De ene Amalia is de andere niet

Een breed misverstand is dat de grutto genoemd is naar prinses Amalia. De naam is gebaseerd op het gebied waar hij in de winter verblijft: Santa Amalia in de Spaanse regio Extramadura, op zo'n 2000 kilometer vanaf Britswert. Wachten op eitjes van Amalia heeft ook niet veel zin, want anders dan de naam doet denken, is Amalia geen vrouwtje maar een mannetje.