Sportoverzicht: Heerenveen, Epke, Flyers en WK Sprint

SC Heerenveen

De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink moest afgelopen zaterdag winnen van Fortuna Sittard om voor even uit de degradatiezorgen te zijn, en dat deden ze. Het was echter een zware bevalling. Na een 2-0 achterstand werd met 2-4 gewonnen door doelpunten van Daniel Høegh, Mitchell van Bergen en Sam Lammers (2x).

Het is bijna 1 maart, en dat zou betekenen dat 'gedelegeerd bestuurder' Cees Roozemond bij Heerenveen vervangen wordt door een nieuwe algemeen directeur. Vraag is of er al een nieuwe algemeen directeur is.

Epke Zonderland

De turner uit Lemmer zette in Melbourne niet een heel spectaculaire oefening neer, maar won wel de zilveren medaille op het toernooi om de wereldbeker.

WK Sprint

Dit weekeinde vond in Thialf in Heerenveen het WK Sprint plaats. Bij de vrouwen was Sanneke de Neeling de grote verrassing. Neeling is geboren in Rotterdam, maar rijdt voor het Gewest Fryslân.

Letitia de Jong was de enige Friezin die actief was op het WK. Hoe heeft zij gereden?

Unis Flyers

De ijshockeyploeg is als eerste geëindigd in de BeNeLeague. Ze zijn nog lang geen kampioen, maar ze zijn wel goed in vorm. Aanstaande vrijdag spelen de Flyers de eerste halve finale tegen Den Haag of Nijmegen.

LDODK

De korfballers uit Gorredijk zijn weer een stapje dichterbij de play-offs om het kampioenschap. Ze wonnen dit weekeinde fan KZ en dat is een concurrent. Het was echter wel een spannende wedstrijd.

VC Sneek, marathon en Danny Noppert

De volleybalsters van Sneek zijn goed gestart in de kampioenspoule. De Snekers wonnen van Zwolle.

Bob de Vries heeft eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. Dat gebeurde ver van huis, in Zweden.

Danny Noppert heeft in de halve finale van het Players Championship een nine-darter gegooid. Hij had het minst aantal beurten nodig om 501 uit te gooien

Wedstriid fan 'e wike

De 'Wedstriid fan 'e wike' vindt deze week plaats in Leeuwarden. De Marathoncup wordt in de Elfstedenhal verreden.