Project Rembrandt-avontuur houdt op voor Dick Kamstra uit Marssum

Project Rembrandt is afgelopen voor amateurschilder Dick Kamstra uit Marssum. Zondagavond was in het tv-programma te zien dat hij het programma moest verlaten. De afgelopen weken konden we hem volgen in de zoektocht naar de beste amateurschilder van Nederland. We zagen hem groeien en dat zag de jury ook. Dat was ook de reden dat hij nog steeds mocht blijven. Maar nu moest hij toch naar huis.