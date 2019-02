Politie bouwt moordkamer na om meer duidelijkheid te krijgen in onopgeloste zaken

Nieuwe tips

Het coldcase-team is voor een groot deel afhankelijk van nieuwe tips. Ook dit jaar is er weer een coldcase-kalender met onopgeloste zaken. Van de 52 spelen zich twee af in Fryslân. Er zijn ondertussen alweer nieuwe tips binnengekomen. "Of daar ook bruikbare tips bij zitten, kan ik nog niet zeggen. Het duurt vaak iets langer om dat uit te zoeken", zegt Tamminga.

DNA

Het oplossen van oude ernstige delicten met een coldcase-team vindt plaats sinds de jaren '90. Met nieuwe DNA-technieken wordt de kans om de dader te pakken steeds groter. In Nederland zijn elf coldcase-teams die meer dan 1700 zaken proberen op te lossen. In Noord-Nederland gaat het om 32 zaken: tien in Fryslân, achttien in Groningen en vier in Drenthe.