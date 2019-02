Omrop Fryslân geeft ruim aandacht aan verkiezingen op 20 maart

Provinciale Statenverkiezingen

Wat doet een Statenlid? En wat hoort er bij het takenpakket van een gedeputeerde? Van 4 tot en met 8 maart loopt verslaggever Lennie Bronsveld stage bij de provincie in verschillende functies. Op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app is te volgen hoe Lennie het ervan af brengt.



Alle lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen kommen aan het woord in het radioprogramma No yn Fryslân. Daarnaast zijn op Omropfryslan.nl en de Omrop-app lijsttrekkersportretten te lezen met een politieke en een persoonlijke kant.

Waterschapsdebat in Buro de Vries

In het radioprogramma Buro de Vries is op zondag 17 maart om 11.00 uur een waterschapsdebat te horen. De lijsttrekkers van de verschillende partijen debatteren over actuele Waterschapsonderwerpen om zo de kiezers naar hun kant te trekken.

Lijsttrekkersdebat

Eén dag voor de verkiezingsdag wordt op 19 maart in het provinciehuis een lijsttrekkersdebat gehouden. In dit debat discussiëren de lijsttrekkers over actuele en Friese thema's. Dit alles is vanaf 19.00 uur te zien op televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app en wordt om 21.00 en 23.00 uur herhaald.

Uitslagenavond

Op de verkiezingen, woensdag 20 maart, staan de verkiezingen de hele dag centraal bij Omrop Fryslân. Met de opkomstcijfers, de stemming bij de bureaus en 's avonds een verkiezingsuitzending met de laatste uitslagen. Vanaf 20.00 uur kijkt Omrop Fryslân op de radio met gasten terug op de afgelopen bestuursperiode en brengt zo gauw mogelijk de laatste uitslagen, de reacties daarop en natuurlijk duiding. Om 22.00 dit ook te volgen op televisie.

Napraten

De volgende dag zijn op de radio in het programma 'Fryslân fan 'e moarn' de reacties op de uitslag te horen en geeft politiek verslaggever Andries Bakker duiding. Daarnaast is Omrop Fryslân live bij het ontbijt van het Wetterskip, waar de uitslag van hun verkiezingen bekend worden gemaakt. Ook op televisie, in Fryslân Hjoed, wordt op 21 maart nagepraat over de verkiezingen.