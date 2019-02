Hoe gaat het met de koopzondag in Drachten?

De eerste koopzondag in juli vorig jaar was meteen een groot succes. Al spreken ze in Drachten zelf niet van een koopzondag. "Wij vinden dat 'kopen' een wat dwingende klank heeft. Daarom spreken we van een 'Open Zondag' wanneer we het hebben over de koopzondag." Aan het woord is Douwe Blom, ondernemer en voorzitter van de ondernemersvereniging.

Het succes van de koopzondag

Op dit moment is Blom van mening dat een koopzondag, op de laatste zondag van de maand, genoeg is. Eind januari heeft de ondernemersvereniging dan ook besloten om het aantal koopzondagen vooralsnog niet uit te breiden.

In zijn eigen winkel ziet Blom dat er zeker wel belangstelling is voor de koopzondag. "Maar," zo zegt hij, "het is nog niet zo groot als de inkomsten op zaterdag bij ons. Maar het loopt redelijk." Het beeld van het succes van de koopzondag is verschillend.

Zo is Ruth Hut-De Jong, eigenaar van een winkel met dameskleding, zeer enthousiast. "Ik doe het heel goed op zondag. Beter zelfs dan op zaterdag. Mijn klanten vinden het heerlijk dat ik een keer in de maand open ben op zondag." Ondanks de reacties ziet Hut het vooralsnog niet zitten om iedere week open te zijn op zondag. "Het moet wel speciaal blijven. Een feestje. Even met z'n tweeën er op uit. Maar in de toekomst is het niet tegen te houden, denk ik."

Iedere week op zondag open

Een van de ondernemers die wel iedere week op zondag open is, is Sietze Klaver. "We zien dat er behoefte is bij ons klanten om op zondag langs te komen. We verkopen evenveel als op een zaterdag. We hebben in januari een proef gedaan door iedere week op zondag open te zijn. Dat is ons zo goed bevallen en heeft ons zo veel opgeleverd, dat we vanaf maart dat standaard doen."