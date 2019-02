Leeuwarder (31) verkoopt uit wraak auto van ex

De Leeuwarder had eind oktober vorig jaar de Suzuki Swift van zijn vriendin verkocht aan een autohandelaar. "Dat had ik niet moeten doen", zei hij maandag in de rechtbank. Hij zei dat hij onder invloed was van drugs toen hij de auto verkocht.

Verkeersruzie

De man deed meer dingen verkeerd: bij een verkeersruzie had hij een klap gegeven. De Leeuwarder zelf zegt dat hij niet had geslagen, maar dat hij een duw in het gezicht gaf. Ze hadden ruzie gekregen nadat de Leeuwarder hard moest remmen toen het slachtoffer het zebrapad op liep. Een getuige zei dat de Leeuwarder veel te hard reed.

De verkochte auto gaat terug naar de eigenaar. Naast de straffen moet de Leeuwarder zich melden bij de verslavingszorg.