Politie onderzoekt mogelijk schietincident, A32 afgesloten

Helikopter

Maandagochtend zou er vanuit een zwart bestelbusje zijn geschoten op een blauwe Citroën na een verkeersruzie. De twee auto's hadden een aanrijding gehad en reden toen door richting Wolvega. De politie wil de plek van de schietpartij nog bij daglicht zien. Er is ook een politiehelikopter ingezet om de plek te onderzoeken.

Aanrijding

Het conflict was op de N334 tussen Witte Paarden en de afslag Wolvega van de A32. De auto waar op is geschoten, is doorgereden naar de afslag Wolvega. De bestuurder is opgevangen door de politie en de beschadigde auto is versleept. De politie vraagt getuigen zich te melden.