Grote rookwolken boven Sneek: Staatsbosbeheer verbrandt riet

Veel mensen in Sneek hadden last van de rookwolken. "Half Sneek staat blauw van de rook", werd gemeld op Twitter. Al snel kwam de oorzaak van de rook voor het licht. Staatsbosbeheer was bezig met het verbranden van rietbulten.

Draaiende wind

"Dat moet af en toe", laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer weten. "We hadden gerekend op gunstige wind, waardoor niemand er last van zou hebben. Maar toen draaide de wind plotseling. We hebben contact gehad met de meldkamer en de brand toen maar uitgemaakt."

De brandweer waarschuwt dat mensen last van hun luchtwegen kunnen krijgen wanneer ze de rook inademen.