Feest in Drachten: het Drachtster Lyceum bestaat 100 jaar

Het is feest in Drachten, want het Drachtster Lyceum bestaat 100 jaar. Maandagochtend was de aftrap van het jubileumfeest. Leerlingen gingen met vlaggen en fakkels door de straten, zodat iedereen weet dat hun school 100 jaar bestaat. Ook werd er met een drone een foto gemaakt van alle leerlingen, die samen op het sportveld een groot getal 100 vormden.