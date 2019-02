Nog vijf Friese clubs in districtsbeker

Bekertoernooi voor amateurclubs

De districtsbeker is het toernooi voor Nederlandse amateurclubs. Clubs uit de hoofdklasse en lager doen mee aan het toernooi. De twee Friese clubs in de derde divisie, Harkemase Boys en ONS Sneek, dus niet. Buitenpost is de hoogst spelende Friese club in dit bekertoernooi.

Er zijn zes KNVB-districten in Nederland. Alle Friese clubs zitten in district Noord.