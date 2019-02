PvdA heeft moeite met Stemwijzer vanwege kwestie over regenboogprovincie

Maandagochtend is de website www.MijnStem.nl gelanceerd als aftrap voor de campagne om mensen op 20 maart naar de stembus te krijgen voorde Provinciale Statenverkiezingen. In de stemwijzer kunnen mensen aan de hand van stellingen zien waar hun politieke voorkeur ligt.

Zeer teleurgesteld

Roskam is zeer teleurgesteld dat de stelling over Fryslân als regenboogprovincie niet in de stemwijzer is opgenomen. Het thema heeft dit jaar een aantal gezorgd voor ophef. De meningen zijn dan ook zeer verdeeld over dit thema.

Te dicht bij elkaar

Een woordvoerder van de provincie zegt in een reactie echter dat de stellingen over diversiteit en Fryslân als regenboogprovincie niet zijn meegenomen, omdat de meningen te dicht bij elkaar liggen. "Er is gekeken naar actualiteit en spreiding van meningen, maar op dit onderwerp viel er niet veel te kiezen."