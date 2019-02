Politieke kopstukken starten verkiezingscampagne in Leeuwarden

Eén van de lijsttrekkers in Leeuwarden is Marijke Roskam van de PvdA. "We zijn hier om aandacht te vragen voor het stemmen", zegt ze. Nog niet om zelf stemmen te winnen dus. "Het is zo belangrijk om mensen te laten weten dat ze mee kunnen doen. Het is hier dichtbij de mensen. De mensen kijken even om en zo hoort dat ook. Niet zo hoogdravend, gewoon toegankelijk."

Volop campagne

Na maandag is het nog niet afgelopen met de campagne, zegt Keegstra. "De komende weken hebben we advertenties in kranten, op de radio en op televisie. Verder zijn er debatten met allerhande partijen in de provincie. En de partijen doen zelf ook van alles."