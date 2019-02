Boekhandel Langweer na 22 jaar dicht

Bij Sibbel draait alles om het contact met de klanten, zo zegt hij. En dat zal hij straks, als de winkel dicht gaat, dan ook het meeste missen. "Ik zeg altijd dat een boekenwinkel een winkel vol verhalen is. Niet alleen verhalen in de boeken, maar ook in de mensen die er komen. De klanten komen binnen vol met verhalen en ook ik zit vol verhalen."

Naar het goede doel

En met die verhalen zit het in de laatste dagen van de boekhandel in Langweer wel goed. Iedere dag komen er nog klanten over de vloer en gaan ze met dozen vol de deur weer uit. En dat moet ook wel, want Sibbel heeft nog enkele duizenden boeken voor de verkoop. "Maar wat ik niet meer verkoop, krijgt ook een mooie bestemming. Dat gaat naar het goede doel. Zo heb ik al een paar dozen vol kinderboeken naar Rotterdam gebracht."