UNIS Flyers winnen na verlenging en gaan als koploper de play-offs in

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Flyers op achterstand. Mitch Morgan maakte de 1-0. Daarna probeerden de Flyers druk te zetten op de Belgen, maar dat leverde niet de gelijkmaker op. Morgan maakte er na ruim tien minuten spelen zelfs 2-0 van. Kevin Nijland deed nog wel wat terug in de eerste periode: 2-1.

Met die stand leek ook de tweede periode te eindigen, maar daar bracht Preston Shupe toch verandering in. De puck bleef voor Flyers-goalie Idzenga liggen en de Canadees was het scherpst.

Derde treffer Morgan

Vroeg in de laatste periode bracht Brent Janssen de spanning terug, op aangeven van Marco Postma. Even later profiteerde Herentals echter van een powerplay. Met de manmeersituatie maakte Morgan zijn derde treffer van de avond.

Vijf minuten voor tijd bracht Tony Demelinne de spanning weer terug en nog een paar minuten later werd het zelfs helemaal gelijk. Adam Bezak scoorde op aangeven van Janssen.

Alles op alles voor thuisvoordeel

Herentals zette daarna alles op alles om de overwinning nog in de reguliere speeltijd binnen te halen, want alleen dan zouden de Belgen de leiding in de BeNe League overnemen.

Dat lukte niet en daarmee waren de Flyers al zeker van de eerste plaats in de competitie.