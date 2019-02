Noppert haalt opnieuw halve finale Players Championship

In de achtste finale in Barnsley won Noppert met 6-4 van Ritchie Edhouse. Daarna, in de kwartfinale, was John Henderson de tegenstander. Noppert won met 6-2.

Daarna was Evans dus te sterk in de halve finale: 7-4. Het toernooi werd, net als zaterdag, gewonnen door Gerwyn Price uit Wales. Hij versloeg Evans met 8-4 in de finale.