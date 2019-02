Maarten Loonen in Leeuwarden: belasting op CO2-uitstoot tegen opwarmen aarde

Minder energieverbruik helpt om het opwarmen onder de 2 graden te houden en dat zou veel problemen voorkomen. Belasting op uitstoot zou overheden, bedrijven en burgers via de beurs kunnen bewegen om noodzakelijke maatregelen te nemen. "Ik verwacht visie en actie van de overheid", zegt Loonen. Belasting op CO2-uitstoot is daarbij nodig: "Dat mocht aan de klimaattafels niet bepraat worden. Maar laten we dat geld gebruiken om minder CO2 uit te stoten. En we kunnen bedrijven subsidiëren waarvoor het moeilijk is."

Het heeft volgens Loonen nog een voordeel. "In plaats van dat je het Midden-Oosten miljarden geeft om olie uit de grond te halen en dat dan hier te verbranden in onze auto, is het toch veel mooier als we letterlijk van de zon en de wind kunnen leven? Daarmee voorkom je ook een grote verstoring in de wereld, waarbij landen met olie heel rijk worden en landen zonder niet."

Grote consequenties

Loonen doet al 30 jaar onderzoek op Spitsbergen. Het is daar in die jaren meer dan 6 graden warmer geworden. Het ijs van de gletsjers smelt, door minder ijs wordt het water van de oceaan warmer en dat vergroot het opwarmen nog weer meer. Het heeft grote consequenties voor mensen en dieren, voor het leven op aarde.