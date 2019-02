Stemhulp bij Statenverkiezingen: niet de beloftes, maar het stemgedrag

In de meestemmeter worden niet de beloftes uit de verkiezingsprogramma's als basis genomen, maar er wordt teruggekeken op het stemgedrag van politieke partijen in de voorgaande periode. Er wordt gebruik gemaakt van voorstellen van Gedeputeerde Staten, moties en amendementen die in de voorgaande periode binnen de provincie aan de orde zijn gekomen.

Veenweidegebied, windpark, LF2018 en klimaat

Alle grote onderwerpen waarover de Statenleden in de afgelopen vier jaar gestemd hebben, komen in de stellingen op de meestemmeter voorbij: van het veenweidegebied tot het windpark Nij Hiddum-Houw en van LF2018 tot klimaatregels. Kiezers zitten bij de meter eigenlijk op de stoel van een Statenlid.

Door gebruik te maken van stemgedrag ondervangt de meestemmeter een bekend nadeel van de traditionele online stemhulpen.: bij veel kieswijzers kunnen politieke partijen zonder controle iets roepen, zonder dat duidelijk is of er een feitelijke onderbouwing is van een bepaald politiek standpunt.

Tweetalig

De meestemmeter is tweetalig. De lancering is maandag bij de officiële opening van de campagne 'Stim. Foar dyn lûd' van de provincie Fryslân. Dat is op het station van Leeuwarden.

Naast de meestemmeter zal ook de 'Kieswijzer' van MijnStem voor de provincie Fryslân gelanceerd worden. De meestemmeter is onder andere in opdracht van de provincie Fryslân tot stand gekomen.