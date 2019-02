Wekenlange inbraakgolf gaande in Franeker

Op verschillende plaatsen in de stad is ingebroken. Over het algemeen gaat het om woninginbraken, maar half februari maakten inbrekers ook kleding, schoenen en tassen buit in de Scapino aan de Voorstraat.

De afgelopen vier weken zijn er op zijn minst negen inbraken of 'inbraakpogingen' geweest in Franeker. Naast de Scapino was dat onder andere ook aan de Rinze Werkhovenstraat, het Anne Smidtsplein, de Schoener en de Jan Piebengastraat.

Bij inbraken aan de Skalsumerweg en de Cammingastraat zijn laptops meegenomen. Ook een bankpas met de pincode is gestolen.