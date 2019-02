Grote Groente Circus in Leeuwarden: 'Restaurants moeten meer groentes gebruiken'

Restaurants moeten meer met groentes doen. Dat is de missie van Guus Thijssen. Hij reist met zijn 'Grote Groente Circus' het hele land door om koks uit te dagen met groentes te werken. Én om gasten te overtuigen dat vlees niet altijd nodig is. Dit weekend streek Thijssen neer in Café de Bak in Leeuwarden.