Letitia de Jong naar 13e plaats in eindklassemint WK Sprint: "Gewoon niet goed"

De Jong had een goede tweede dag op het WK Sprint. Eerder verbeterde ze zichzelf al op de 500 meter en ook de tweede 1000 meter was sneller dan die van zaterdag. De goede tweede dag was echter niet genoeg om haar doelstelling te halen. De Jong wilde graag in de top tien rijden.

"Sportief gezien was het gewoon niet goed, eigenlijk", zei De Jong na het toernooi. "Ik vind het heel moeilijk om het altijd precies goed te doen qua uitvoering. Het zit er wel in, want anders rijd ik niet die ene afstand wel goed", verwijst ze naar de tweede 500 meter.

Kodaira pakt het goud

De wereldtitel ging naar Nao Kodaira uit Japan. Die stond na drie afstanden al bovenaan. Het zilver was voor haar landgenoot Miho Takagi. Brittany Bowe uit de Verenigde Staten pakte het brons.

Kodaira werd in 2017 ook al eens wereldkampioen. Bowe pakte twee keer het goud: in 2015 en 2016. Vorig jaar was de titel voor Jorien ter Mors, maar zij deed dit jaar niet mee.