Friese Kamerleden naar Londen voor brexit-overleg

CDA-kamerlid Harry van der Molen en VVD-kamerlid Aukje de Vries gaan met een delegatie van de Tweede Kamer naar Engeland. Van der Molen vertelde dat zondag in het radioprogramma Buro de Vries.

De reis staat in het teken van een uitwisseling tussen het Britse parlement en de Tweede Kamer in Nederland. Ze ontmoeten zowel leden van het Hogerhuis als van het Lagerhuis.

Nog geen nieuwe brexitdeal

Het is al weken erg spannend in de politiek van het Verenigd Koninkrijk. Komende woensdag zou het Britse parlement debatteren over een aangepaste brexitdeal, maar dat gaat niet door, werd zondag bekend. Er is namelijk nog geen nieuwe brexitdeal. De Britse premier, Theresa May, zegt dat die er wel voor 12 maart ligt.

Van der Molen hoopt dat hij met de Britse politici nog wat zaken aan de orde kan stellen. Hij benadrukt dat de brexit ook voor Nederland een groot probleem wordt. De handel met het Verenigd Koninkrijk is van groot belang en dat komt door de brexit onder druk te staan.