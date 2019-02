Letitia de Jong verbetert zich aanzienlijk op tweede 500 meter

Dat De Jong zelf ook tevreden was, was duidelijk. Ze stak haar handen de lucht in toen ze over de finish kwam. De Jong opende in 10.59 en kon op de kruising naar haar tegenstander, Jingzhu Jin út China, rijden.

De afstand werd gewonnen door Nao Kodaira uit Japan in 37.40. Zij leidt ook in het klassement. De Amerikaanse Brittany Bowe werd tweede, Angelina Golikova uit Rusland derde.

Plek geklommen

Met haar negende plaats op de 500 meter klimt De Jong ook een plaats in het klassement. Ze staat nu twaalfde. Dat is nog niet genoeg om haar doelstelling te halen, want ze wil in de top tien eindigen. Later op zondag schaatsen de dames nog een 1000 meter.