Bob de Vries wint laatste KNP Grand Prix in Luleå: "Dit maakt een hoop goed"

Het was de eerste overwinning van het seizoen voor De Vries. "Het viel tot nu toe tegen", zegt hij. "Ik voelde me heel veel wedstrijden goed, maar dat resulteerde nog niet in een zege. Nu wel gelukkig. Dit maakt een hoop goed."

De wedstrijd was zwaar, met name door de harde wind. "Die was heel bepalend. En door de dooi was het heel zacht ijs, dat gleed bijna niet. Er finishten maar heel weinig rijders, dus het was echt een zware wedstrijd."